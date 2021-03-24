У мережі показали, як виглядає Київ із найвищої будівлі України. Фото

Олег Тимченко Життя столиці 04:45, 24.03.2021

У мережі з'явилися фотографії Києва, які було зроблено з найвищого житлового будинку України.

На знімках, які розмістив на своїй сторінці у Facebook Flipper Igor, можна побачити різні частина міста (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Краєвиди з найвищого житлового будинку в Україні. 168 метрів + Дніпровські кручі", – написав користувач мережі.

БЦ "Carnegie Center + Tower" – двосекційний хмарочос у Києві, який складається з 47-поверхового житлового комплексу та 18-поверхового офісного центру, які з'єднуються 8-поверховим "переходом". Станом на 2020 рік споруда є найвищим хмарочосом в Україні.

Зазначимо, в Києві планують почати реалізацію проєкту будівництва канатної дороги. Старт можливий уже в 2021 році. Вона буде починатися з Поштової площі. Перша черга передбачає будівництво трьох станцій "Поштова площа", "Арка дружби народів", "Труханів острів" протяжністю 1 км.

Повідомлялося, що проєкт Генерального плану міста Києва не передбачає використання канатної дороги для вирішення транспортних проблем у столиці. Глава Інституту Генплану Києва Сергій Броневицький заявив, що цей об'єкт не є громадським транспортом.

Вулиця Мечникова.
Facebook Flipper Igor
Центр Києва.
Facebook Flipper Igor
Бульвар Тараса Шевченка.
Маріїнський парк.
Facebook Flipper Igor
Олімпійський стадіон.
Facebook Flipper Igor
Бульвар Лесі Українки.
Facebook Flipper Igor
Троєщина.
Facebook Flipper Igor
Києво-Печерська Лавра.
Facebook Flipper Igor

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що комунальне підприємство КП "Київпастранс" оголосило тендер, метою якого є придбання двох нових кабін фунікулера в Києві.

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