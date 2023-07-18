В сети показали, как выглядело "Золотое десятилетие" Киева в ХХ веке. Старые фото

Некоторые жители Киева и экскурсоводы 1980-х годов называют "Золотым десятилетием" для нашей столицы в ХХ веке. Архитектура нашего города привлекала множество туристов не только со всей Украины, но и из других стран.

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Уникальные фото того периода были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была столица 38 лет назад.

"1985 год. Очень приветливые и кроткие фото. "Золотое десятилетие "20-го столетия для нашего города", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть Золотые ворота, Софийскую площадь, на которой тогда парковались туристические автобусы, а также центр города.

Жилой массив Позняки в Киеве возник на месте одноименного села, известного еще со времен Речи Посполитой. В 2005 году на территории этой исторической местности велась активная застройка, из-за чего общественный транспорт перевозил пассажиров среди грязи и стройплощадок будущих многоэтажек.

Напомним, столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

Андреевский спуск является одной из известнейших улиц Киева и объединяет верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения сфотографировали и сохранили неизвестные любители для нас в 1978 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев в 1880-х – город зелени, без многоэтажных застроек, активно развивавшийся и увеличивавшийся в размерах. В эти годы в продажу в магазины поступили открытки с самыми лучшими видами на столичные улицы и другие локации.

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