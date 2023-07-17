В сети показали, как выглядел Киев на открытках 1880-х годов. Уникальные фото

Киев в 1880-х – город зелени, без многоэтажных застроек, который активно развивается и увеличивается в размерах. В эти годы в продажу в магазинах поступили открытки с лучшими видами на столичные улицы и другие локации.

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Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была столица около 140 лет назад.

"Киев, 1880-е годы", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованным фото, можно увидеть улицу Крещатик, бульвар Тараса Шевченко, железнодорожный вокзал, Золотые ворота и другие локации.

Напомним, в начале ХХ века в центре Киева Софийскую площадь украшал один из семи идентичных фонтанов, изготовленных на заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах. К сожалению, позже его перенесли на другую столичную локацию.

Столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андреевский спуск является одной из известнейших улиц Киева и объединяет верхний город с Подолом. Красоту достопримечательности местного и национального значения сфотографировали и сохранили неизвестные любители для нас в 1978 году.

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