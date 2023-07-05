В сети показали, как выглядела река Глубочица в Киеве 100 лет назад, пока ее не спрятали трубами коллектора. Фото

Столичная речка Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

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Уникальное фото опубликовали в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Открытая часть реки в наши дни завалена мусором.

"Река Глубочица сейчас и 100 лет назад", – говорится в сообщении.

Глубочица как речка известна со времен Киевской Руси, протекала по территории современной Глубочицкой улицы, между улицами Верхний и Нижний Вал. Вблизи Житнего рынка і нее впадал ручей Киянка, вытекавший из местности Кожемяки.

Первоначально у Глубочицы была густая сеть прилегающих к ней ручьев (Юрковица, Турец и другие) и оврагов, впоследствии засыпанных во время заселения. В конце XVIII века старое русло нижнего течения Глубочицы было выпрямлено, сделан вал для защиты окружающей застройки от наводнения и получило наименование Канава, Канал или Помойник.

Так произошло потому, что сюда выбрасывались отходы гончарного, дегтярного и кожумяцкого производств. Канаву взято в коллектор в 70-х годах XIX века, верхнее течение Глубочицы – в 1-й половине XX века.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах в Киеве недалеко от станции метро "Днепр" возник легендарный рынок, более известный как "Бухара". Место, где можно было приобрести все необходимое для рыболовства, было известно далеко за пределами столицы Украины.

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