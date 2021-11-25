В сети показали, как выглядели популярные места Киева почти 30-ть лет назад. Видео

В 1992 года в Киеве Контрактовой площади ездили трамваи, а здание Гостиного двора было открыто для жителей столицы и туристов. Почтовая площадь возле столичного фуникулера выглядела совершено по-другому.

Видеозапись с соответствующими кадрами была опубликовано на странице сообщества "Всемирный клуб киевлян" в социальной сети Facebook. Можно увидеть и сравнить, насколько сильно изменилась столица Украины за 29 лет (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киев в 1992 году. Использованные кадры из документального фильма "Взойди на горы киевские", Киевнаучфильм", – говорится в подписи к записи.

Видео дня

На видео можно увидеть, что Подол и набережная в районе Почтовой площади просто утопали в зелени. При этом яр возле Замковой горы еще не был застроен элитной недвижимостью.

Кроме того, на кадрах можно заметить, как выглядели Гостиный двор, парк на Владимирской горке, Почтовая площадь, Андреевский спуск, центр Киева и столичный фуникулер.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве после освобождения города от нацистов в 1944-году на улице Крещатик практически не было уцелевших зданий. Большинство из них лежали в руинах или были основательно разрушены.