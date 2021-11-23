В сети показали, как выглядела улица Крещатик в 1944 году в Киеве. Историческое фото

В Киеве после освобождения города от нацистов в 1944-году на улице Крещатик практически не было уцелевших зданий. Большинство из них лежали в руинах или были основательно разрушены.

Историческое фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, насколько сильно пострадала главная улица столицы Украины.

Проезжая часть Крещатика тогда бала значительно уже, чем сегодня. Сообщается, что дорогу расширили в рамках плана по восстановлению.

"Было решено, что на месте старых домов сделать тротуары, а новые строить на 15 метров дальше", – говорится в подписи к фото.

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Отметим, после того, как немецкий войска заняли Киев в 1941 году, 24 сентября на улице Крещатик начались взрывы. Они продолжались на протяжении двух недель и в результате этого, главная улица города была фактически уничтожена. Кроме того, почти месяц здесь бушевали страшные пожары.

Позднее стало известно, что здания были заминированы сотрудниками НКВД. Сколько погибло в те дни киевлян, до сих пор не известно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве место для строительства Центрального Дворца торжественных событий (ЗАГС), расположенного на проспекте Победы, 11, нашли в конце 1970-х. Он открыл свои двери для молодоженов в 1982 году.