Пустырь и несколько деревьев: в сети показали, как выглядела Дарницкая площадь в середине XX века. Архивное фото

Дарницкая площадь в Киеве известна своими постоянными пробками в часы пик. Но в середине XX века на месте нынешней автомобильной развязки существовал пустырь и было несколько деревьев.

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Уникальное фото того периода было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядела эта локация около 70 лет назад.

"Дарницкая площадь. До эпохи застройки. 1950-е", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что тогда на этой локации существовал еще пустырь, а рядом пролегала автомобильная дорога.

Стоит добавить, что Дарницкая площадь образовалась в середине XX века близ контрольного пункта, существовавшего при въезде в город. Называлась площадь КП. С 1958 называлась – Ленинградская площадь, а современное название получила в 2015 году в честь местности Дарница. Является частью Малой Окружной дороги столицы.

Напомним, историческая памятка времен Киевской Руси "Золотые ворота" без преувеличения является одной из уникальных визиток Киева. В 1872 году один из фотолюбителей сделал снимок остатков этого сооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны, 19 сентября 1941 Киев был захвачен немецкими войсками. В период оккупации Центральный железнодорожный вокзал города продолжали активно использовать.

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