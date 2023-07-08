В сети показали, как выглядели кареты "скорой" в Киеве в начале ХХ века. Уникальное фото

Первая городская станция медицинской скорой помощи в Киеве начала свою деятельность 13 июля 1902-го. В начале ХХ века на вызовы выезжали врачи на коляске, в которой было удобно перевозить пациентов в горизонтальном положении.

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Уникальное фото опубликовали в сообществе проекта "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. Перед этим в столице существовал кружок врачей, которые выходили на дежурство и оказывали экстренную помощь больным.

"Зарождение скорой медицинской помощи в Киеве можно отнести к 1881 году, когда по инициативе Общества киевских врачей была организована "Кружок врачей с целью врачебных дежурств". Но позже возникла необходимость создания в городе структуры для неотложной помощи больным в экстренных случаях. Император подписал указ" , – рассказали авторы проекта.

Отмечается, что 13 июля 1902 г. в Киеве начала свою деятельность городская станция скорой помощи. При необходимости к больному выезжало 2 врача, в тележке удобной для перемещения пациента в горизонтальном положении.

Напомним, в начале ХХ века в центре Киева Софийскую площадь украшал один из семи идентичных фонтанов, изготовленных на заводе Алексея Термена в 1899-1901 годах. К сожалению, позже его перенесли на другую столичную локацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная река Глубочица, известная со времен Киевской Руси, начиналась на Лукьяновке и впадала в Почайну. Сегодня она почти полностью протекает в коллекторе, но благодаря старому снимку мы можем увидеть, какой она была в начале 1920-х годов.

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