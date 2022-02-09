В сети показали, как выглядели дачи на Дарнице в Киеве в начале 1900-х годов. Уникальные фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Дачи на Дарнице были любимым местом отдыха киевлян

В начале 1900-х годов на Дарнице в Киеве, в районе одноименного железнодорожного вокзала, были дачи жителей столицы. В путеводителях того времени эту местность хвалили, как "хорошую для здоровья территорию".

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Обережно – Лівобережний" в социальной сети Facebook. На старых снимках можно увидеть, как выглядела эта местность более ста лет назад.

Дарницкий вокзал в начале 1900-х годов. Колоризированное фото.

"Дачи Дарницы более ста лет назад! Тогда путеводители писали, что это очень хорошая для здоровья территория. Прекрасный и большой лес – есть где погулять и подышать воздухом. Недалеко от Дарницы находился Днепр, где обустроили купальни для дарницких дачников. А между Дарницей и рекой во время сезона пускали специальные купальные поезда", – говорится в сообщении.

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Дачи на Дарнице.

Автор публикации отметил, что кроме свежего воздуха и купания, Дарница могла порадовать киевлян культурным отдыхом. В частности, здесь был свой частный театр, где давали любительские драматические и оперные представления.

От Дарницы к реке Днепр в летний сезон ходили "купальные" поезда.

Кроме того, работало почтовое отделение, аптека, станционный буфет и базар.

Дарницкие дачи.
Дачи на Дарнице были любимым местом отдыха киевлян.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Во время Второй мировой войны с сентября 1941 года по ноябрь 1943 Киев был оккупирован немецкими войсками. Несмотря на боевые действия, которые велись в столице, и подрыв центра советскими спецслужбами, город сумел сохранить свою красоту. Уникальные фотографии тех времен можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что современное здание Национального театра оперы и балета Украины в Киеве было построено в 1901-м году. В конце 1920-х рядом на площади существовал книжный базар.

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