В сети показали, как выглядели дачи на Дарнице в Киеве в начале 1900-х годов. Уникальные фото

В начале 1900-х годов на Дарнице в Киеве, в районе одноименного железнодорожного вокзала, были дачи жителей столицы. В путеводителях того времени эту местность хвалили, как "хорошую для здоровья территорию".

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Обережно – Лівобережний" в социальной сети Facebook. На старых снимках можно увидеть, как выглядела эта местность более ста лет назад.

"Дачи Дарницы более ста лет назад! Тогда путеводители писали, что это очень хорошая для здоровья территория. Прекрасный и большой лес – есть где погулять и подышать воздухом. Недалеко от Дарницы находился Днепр, где обустроили купальни для дарницких дачников. А между Дарницей и рекой во время сезона пускали специальные купальные поезда", – говорится в сообщении.

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Автор публикации отметил, что кроме свежего воздуха и купания, Дарница могла порадовать киевлян культурным отдыхом. В частности, здесь был свой частный театр, где давали любительские драматические и оперные представления.

Кроме того, работало почтовое отделение, аптека, станционный буфет и базар.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Во время Второй мировой войны с сентября 1941 года по ноябрь 1943 Киев был оккупирован немецкими войсками. Несмотря на боевые действия, которые велись в столице, и подрыв центра советскими спецслужбами, город сумел сохранить свою красоту. Уникальные фотографии тех времен можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что современное здание Национального театра оперы и балета Украины в Киеве было построено в 1901-м году. В конце 1920-х рядом на площади существовал книжный базар.