В конце 1920-х годов возле Национального театра оперы в Киеве был книжный базар. Архивное фото

Современное здание Национального театра оперы и балета Украины в Киеве было построено в 1901-м году. В конце 1920-х рядом на площади существовал книжный базар.

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, как выглядела эта местность 93 года назад.

"1929 год, книжный базар у оперного театра", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно узнать здание оперы. Книжный базар находился правее от центрального входа.

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Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко – основан в 1867 году. Театр расположен по ул. Владимирская, 50.

В феврале 1896 года, после утреннего спектакля "Евгений Онегин", произошел пожар, который полностью уничтоживший старое здание Городского театра, после чего был объявлен конкурс на проект нового здания. В итоге выиграл проект архитектора Виктора Шретера.

Строительство нового здания на месте старого театра началось в 1898 году. Официальное открытие состоялось в сентябре 1901 года.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Во время Второй мировой войны с сентября 1941 года по ноябрь 1943 Киев был оккупирован немецкими войсками. Несмотря на боевые действия, которые велись в столице, и подрыв центра советскими спецслужбами, город сумел сохранить свою красоту. Уникальные фотографии тех времен можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что до 1943 года на территории Труханова острова в Киеве находились дома киевских рабочих, которые уничтожили во время Второй мировой войны. В 1970-х годах, благодаря пляжам, в том числе известному нудистскому – "Довбычка", эта локация стала любимым местом отдыха киевлян.