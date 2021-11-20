В сети показали, как строилось здание Центрального ЗАГСа в Киеве. Уникальные фото
В Киеве место для строительства Центрального Дворца торжественных событий (ЗАГС), расположенного на проспекте Победы, 11, нашли в конце 1970-х. Он открыл свои двери для молодоженов в 1982 году.
Фото были опубликованы на странице сообщества "Типичный Киев" в социальной сети Facebook. В следующем, 2022 году, зданию ЗАГСа исполняется 40 лет.
"Раритетные фото Дворца торжественных событий. "Бермудскому треугольнику", как его называют старшие киевляне, исполняется 40 лет", – говорится в сообщении.
На опубликованном фото можно увидеть, что рабочие построили только "коробку" здания ЗАГСа. Вокруг еще стоят одноэтажные частные дома киевлян.
Кроме того, на одном из снимков можно рассмотреть уже построенный дворец, а за ним здание, в котором сегодня расположено Министерство инфраструктуры Украины.
Отметим, Дворец торжественных событий в Киеве был возведен в стиле неомодернизма.
Местность, на которой впоследствии появился дворец, была частью заболоченной поймы реки Лыбидь. Во второй половине XIX века здесь появились склады керосина.
С конца 1960-х годов началась активная застройка участка проспекта Победы в КПИ и дальше. Впоследствии на углу с Воздухофлотским проспектом распланировали сквер. В конце 1970-х годов участок был отведен под застройку центрального отдела ЗАГС. До этого учреждение находилось в Шоколадном доме на Липках.
Ранее Обозреватель сообщал, что в районе современных станций метро "Черниговская" и "Дарница", в середине 1960-х годов существовал настоящий кемпинг. Желающие могли сюда приехать на авто и отдохнуть в лесу.