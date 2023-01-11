В сети показали, как выглядела ''маршрутка'' сообщением Киев – Житомир в начале XX века. Фото

В начале XX века из столицы в другие города ходили конные дилижансы, благодаря которым можно было посетить родственников или съездить по делам. В 1901 году неизвестный фотолюбитель снял такую "маршрутку" сообщением Киев – Житомир.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был общественный междугородний транспорт 122 года назад.

"1901 год. Маршрутка "Киев – Житомир", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть дилижанс междугородного сообщения, у которого даже были места первого класса.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время, некоторые локации и здания сохранились до наших дней

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