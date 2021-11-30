Без McDonald’s и множества МАФов: как выглядела Дарницкая площадь в Киеве в 1970-х. Уникальные фото

В Киеве на Дарницкой (Ленинградской) площади в 1970-х не было многочисленных ларьков. На примыкавшем к ней проспекте Юрия Гагарина было все четыре полосы движения.

Исторические фото было опубликовано на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, как выглядела эта локация около 50 лет назад.

"Ленинградская (Дарницкая) площадь в 70-е", – говорится в подписи к снимкам.

Видео дня

На фото можно увидеть, как выглядела местность и небольшой парк, где сейчас расположено здание ресторана быстрого питания McDonald’s. Кроме того, изменилась Дарницкая площадь и автомобильная развязка на ней.

На проспекте Юрия Гагарина еще нет многочисленных ларьков, а дорога для автомобилей состоит всего из четырех полос.

Дарницкая площадь образовалась в середине XX века вблизи контрольного пункта, который существовал на въезде в город. Называлась "площадь КП". В 1958 году ее переименовали в Ленинградскую.

Свое современное название, в честь исторической местности Дарница, она получила в 2015 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 1860-х на нынешней Европейской площади большинство зданий были трехэтажными. Сама местность была значительно меньше, чем в сегодняшние дни.