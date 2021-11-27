В сети показали, как выглядела Европейская площадь в 1860-х года. Уникальное фото

В Киеве в 1860-х на нынешней Европейской площади большинство зданий были трехэтажными. Сама местность была значительно меньше, чем в сегодняшние дни.

Исторические фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимке можно рассмотреть, как выглядела эта локация в середине ХІХ века.

"1860-е. Вид с Европейской площади на Крещатик", – говорится в подписи к снимку.

На фото можно увидеть, что Европейская площадь в то время была небольшой, а высотных зданий вокруг ее еще нет. Кроме того, на снимке еще отсутствуют трамвайные пути, которые связывали центр столицы с Подолом и шли по Владимирскому спуску на Почтовой площадь.

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Европейская площадь расположена Шевченковском районе Киева между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Владимирским спуском и улицей Михаила Грушевского.Местность, где расположена площадь, в XVII веке называлась Евсейковой долиной.

С XIX века это место известно под названием Конная площадь, поскольку здесь устраивались конные ярмарки. Собственно площадь сформировалась здесь в начале XIX века у дороги, соединявшей Подол и Печерск.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1967 году на территории Гидропарка в Киеве был открыт известный ресторан "Охотник". После пожара в середине 1980-х на его территории обустроили метеостанцию.