В сети показали, как выглядел легендарный киевский ресторан "Охотник" в Гидропарке

В 1967 году на территории Гидропарка в Киеве был открыт известный ресторан "Охотник". После пожара в середине 1980-х на его территории обустроили метеостанцию.

Исторические фото было опубликовано на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. На снимках можно рассмотреть внутренне залов легендарного заведения питания.

"Ресторан "Охотник" был открыт в 1967 году на Гидропарке. В зале, рассчитанном на 75 мест, висели чучела зверей и птиц, официанты ходили в одежде охотников, а посетителям подавали экзотические блюда. В 1986 году здесь произошел пожар. Заведение было закрыто, а на его территории обустроили метеостанцию", – говорится в подписи к фотографиям.

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В рабочие дни ресторан был открыт для посетителей с 14:00 до 23:00, а на выходных и в праздники он начинал работать на час раньше, а закрывался на час позже.

Одной из изюминок, кроме экзотических блюд из дичи, которые тогда были весьма дорогими, также являлись террасы с прекрасным видом на Днепр и правый берег Киева.

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