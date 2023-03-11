В сети показали, как выглядел старый Киев в 1880-х годах на снимках Франтишека Мезера. Уникальные фото

Францишек Мезер вошел в историю, как мастер качественных снимков видов старого Киева. В Национальной научной библиотеке Вернадского сохранился альбом его работ, сделанных в конце ХІХ – начале ХХ века.

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Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно разглядеть, каким был наш город в позапрошлом веке.

"1880-е. Киев глазами фотомастера Франца де Мазара (Мезера. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Францишек Казимирович Мезер (1830–1922) – киевский художник и фотограф. Преподавал рисование в Киевском институте благородных девиц. У него был официальный статус фотографа Университета Св. Владимира в Киеве. В историю вошел в качестве мастера качественных снимков, видов старого Киева.

В Национальной научной библиотеке имени В. И. Вернадского сохранился альбом старинных фотографий столицы Украины конца XIX – начала XX века.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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