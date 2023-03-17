В сети показали, как когда-то выглядели уникальные Подольские ворота на набережной Киева. Архивные фото

В Киеве на набережной почти столетие находилась уникальная система городских укреплений в виде небольшого замка – Подольские ворота. Через них даже ездил трамвай, а размещались они возле нынешнего Зеленого театра.

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Уникальные фото были опубликованы в социальных сетях. К сожалению, уникальное фортификационное строение было уничтожено более 70 лет назад.

"Подольские ворота. Ворота системы городских укреплений, разрушенные в 1951-м году и построенные за столетие до того прямо на берегу Днепра, под нынешним Зеленым театром. Через эти ворота ходил трамвай. А затем гранит из них на 48-ю школу пошел", – говорится в сообщении.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

В Киеве на улице Крещатик 7 июля 1902 зафиксировали наводнение. В результате чрезвычайного происшествия подвалы домов были затоплены, а воду откачивали с помощью помп.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франтишек Мезер вошел в историю как мастер качественных снимков пейзажей старого Киева. В Национальной научной библиотеке Вернадского сохранился альбом его работ, сделанных в конце ХІХ – начале ХХ века.

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