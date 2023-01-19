В сети показали, как выглядел Киев в 1942-43 годах. Архивные фото

В 1942-43 годах Киев был оккупирован немецко-нацистскими войсками. Вторая мировая война оставила свой след в столице, в частности, коммунистами был уничтожен исторический центр.

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Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город почти 80 лет тому назад.

"Киев, 1942-43 годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть центральные улицы города и узнать здание, которое сохранилось до наших дней.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

В 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время некоторые локации и здания сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

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