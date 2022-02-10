В сети показали, как выглядел Крещатик в Киеве в 1940-х годах. Архивные фото

Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах центральные улицы города, в частности Крещатик, сильно пострадали. Большинство зданий были разрушены в ходе боев и диверсии, устроенной советскими диверсантами.

Архивные фото были опубликованы порталом Retroua. На старых снимках можно увидеть, как выглядела эта локация с 1942 по 1950 год.

В частности, на снимках, которые сделал итальянский лейтенант Франко Поцци в 1942 году, можно узнать Крещатик и оценить степень разрушения зданий.

Видео дня

На других фото, автор которых неизвестен, виден послевоенный Киев, в частности здание Центрального универмага, а также развалины строения, на месте которого потом возведут Киевский городской совет.

На фотографии 1950-го года можно увидеть, что по Крещатику уже ездят троллейбусы, а строительство новых домов еще продолжается.

Отметим, 19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев был покинут советскими и захвачен немецкими войсками. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. 6 ноября 1943 года советская власть вернула себе столицу Украины.

В ходе боев Киев сильно пострадал, в частности, из-за подрывных работ советских партизан. Восстановительные работы продолжались до начала 1950-х.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Современное здание Национального театра оперы и балета Украины в Киеве было построено в 1901-м году. В конце 1920-х рядом на площади существовал книжный базар.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале 1900-х годов на Дарнице в Киеве, в районе одноименного железнодорожного вокзала, были дачи жителей столицы. В путеводителях того времени эту местность хвалили, как "хорошую для здоровья территорию".