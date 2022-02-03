В сети показали, как выглядел аэропорт "Борисполь" в 1980-х года. Архивное фото

В 1980-х годах возле Международного аэропорта "Борисполь" стояла будка службы такси. Прибывавших пассажиров развозили автомобили ГАЗ-24 "Волга".

Архивное фото было опубликовано на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На старом снимке можно увидеть, как выглядела эта локация около 35 лет назад.

"Аэропорт "Борисполь". 1980-е года", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, каким был Терминал "B" с огромной надписью "Киев" на крыше.

На площади находилась будка с надписью "Такси", радом с которой стояли автомобили "Волга" с "шашечкой", которые, судя по логотипу на двери, были "приписаны" к аэропорту.

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Международный аэропорт "Борисполь" – основной и крупнейший пассажирский международный аэропорт Украины и ее столицы, обслуживающий Киев, Киевскую агломерацию и другие регионы Украины, обеспечивая почти две трети авиапассажирских перевозок в стране.

Единый аэропорт Украины, имеющий трансконтинентальный статус. Ежегодно обслуживает более 15 млн национальных и иностранных пассажиров.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что современное здание Речного вокзала в Киеве было построено в начале 60-х годов ХХ века. В 1968 году площадь вокруг него и вдоль причалов была засажена деревьями.