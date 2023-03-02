В сети показали, как выглядел Киев ранней весной в 1980-х годах. Архивные фото

Начало весны каждый раз меняло облик улиц Киева. Благодаря работам многих фотолюбителей, до нас дошли снимки столицы Украины, сделанные в это время года в 1980-х годах.

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Старые фото были опубликованы на странице сообщества "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был наш город около 40 лет назад.

"Ранняя весна 1980-х. Киев", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно узнать старые улочки центра города, а также увидеть дома, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Добавим, каштаны всегда были одной из главных визиток Крещатика в Киеве. В 1960-х неизвестный фотолюбитель с помощью своей камеры сохранил для нас уникальный вид этой улицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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