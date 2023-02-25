В столице в 1900-х годах на месте театра Франко находился Киевский Париж и водоем. Архивное фото

В начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франка и одноименного театра находилась усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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Уникальный снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, какой была эта локация около 120 лет назад.

"1900-е. Частный дом Меринга (также Меринговский сад, сад Меринга, усадьба Меринга, Киевский Париж) – историческая местность в Печерском районе Киева. Название происходит от усадьбы профессора медицины Киевского университета Ф. Ф. Меринга, которая во второй половине XIX века располагалась между современными улицами Крещатик, Городецкого, Лютеранской и Банковой", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в наши дни на этом месте находятся площадь Франко и Национальный академический драматический театр. Зимой, 120 лет назад, киевляне любили здесь кататься на катках.

Напомним, в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

Самое старое здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах большая часть нынешнего Днепровского района Киева, в частности Радужный массив, не была застроена. На полях села Выгуровщина-Троещина местные жители пасли скот. Благодаря старым фото можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

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