В сети опубликовали уникальное фото каштанов на Крещатике в Киеве в 1960-х годах

Каштаны всегда были одной из главных визиток Крещатика в Киеве. В 1960-х неизвестный фотолюбитель с помощью своей камеры сохранил уникальный вид этой улицы.

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Снимок был опубликован на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация около 60 лет назад.

"Знаете какая это улица? Это Крещатик образца 1960-х годов", – говорится в сообщении.

Крещатик – центральная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Длина – 1,3 км, направление – с северо-востока на юго-запад. Одной из главных визиток улицы всегда были каштаны.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Столичная река Лыбедь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. Сергей Пятериков с помощью фотоаппарата сохранил для нас процесс "заковывания" реки в "бетонное русло", активно продолжавшийся в 1970-е годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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