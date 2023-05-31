В сети показали, как выглядел Киев на рисунках великого украинского поэта Тараса Шевченко. Фото

Великий украинец Тарас Шевченко известен не только как поэт и прозаик, но и как живописец. Среди его работ есть такие, которые посвящены Киеву.

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Фотографии были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть несколько известных столичных локаций.

"Интересные рисунки Тараса Шевченко с видами Киева. Лавра и знаменитые собор и церковь. Но больше нравятся виды Киева с левого берега начала ХІХ века. Очень необычны, как сегодня", – отметил автор сообщения.

Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, прозаик, мыслитель, живописец, гравер, этнограф, общественный деятель. Национальный герой и символ Украины. Деятель украинского национального движения, член Кирилло-Мефодиевского братства. Академик Императорской академии искусств (1860).

Литературное наследие Шевченко, центральную роль в которой играет поэзия, в частности сборник "Кобзарь", считается основой современной украинской литературы и во многом литературного украинского языка.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще не застроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположены парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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