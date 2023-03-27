В сети показали, как выглядел Киев на фото 20-х годов прошлого столетия. Уникальные снимки

После окончания Первой мировой войны в Киев вернулась мирная жизнь, хоть и под властью Советов. Благодаря снимкам фотолюбителей можно увидеть, какой была столица Украины около 100 лет назад.

Видео дня

Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, многие исторические здания не сохранились до наших дней.

"1920-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно, в частности, узнать, Ржаной рынок, Подол, Крещатик, увидеть строительство Центрального железнодорожного вокзала и ЦУМа, Золотые ворота и другие локации.

Напомним, в начале 1980-х годов историческая местность Конча-Заспа Киевской области, которая в наши дни является локацией, застроенной элитными коттеджами, выглядела совсем по-другому. В частности, в селе Плюты, которое принадлежит к ней, можно было увидеть старые дома-мазанки, крыши которых были покрыты соломой.

Главная улица Киева Крещатик стала центром столицы сравнительно недавно. Но после этого она активно перестраивалась, что можно увидеть на снимке неизвестного фотолюбителя, сделанного в 1932 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, история Печерска безраздельно связана с возникновением и развитием не только центра столицы Украины, но и вообще города. В 1920-х неизвестный фотолюбитель сделал снимок этой части Киева, поднявшись в небо с помощью воздушного шара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!