В сети показали, как выглядел интерьер Дома с химерами в Киеве в 1903 году. Уникальные фото

В 1901-1903 годах известный архитектор Владислав Городецкий построил здание, известное сегодня, как "Дом с химерами". После окончания всех работ было сделано несколько снимков с интерьером резиденции.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как выглядел этот памятник архитектуры 119 лет назад.

"1903 год, интерьер дома с химерами", - говорится в сообщении.

В частности, на снимках можно увидеть вестибюль, кабинет архитектора Городецкого и столовую.

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Отметим, Дом с химерами – кирпичное сооружение с украшениями в виде мифологических и охотничьих сюжетов, расположенное в центре Киева на улице Банковой, напротив Офиса президента Украины.

Свое название здание получило благодаря скульптурным украшениям, тематика которых – животный наземный и подводный миры, атрибуты охоты, мифические существа.

Архитектор Владислав Городецкий построил здание как доходный дом с жильем для своей семьи. Скульптурные украшения по собственным эскизам исполнил скульптор Элио Саля.

Напомним, в Киеве на улице Крещатик до осени 1941 года существовал так называемый "малый пассаж". Здания вокруг него были украшены разнообразными скульптурами.

В начале 1900-х годов на Дарнице в Киеве, в районе одноименного железнодорожного вокзала, были дачи жителей столицы. В путеводителях того времени эту местность хвалили, как "хорошую для здоровья территорию".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах центральные улицы города, в частности Крещатик, сильно пострадали. Большинство зданий были разрушены в ходе боев и диверсии, устроенной советскими диверсантами. Уникальные фото того времени можно увидеть, перейдя по ссылке.