В сети показали, как во второй половине 1970-х цвели сирени в ботсаду Гришка в Киеве. Архивные фото

Ботанический сад Гришка в Киеве является излюбленным местом прогулок не только жителей столицы, но и многих туристов. Но каждый год происходит событие, которое киевляне и гости города обязательно пытаются увидеть воочию – цветение сирени. Мы можем увидеть это благодаря снимкам, сделанным во второй половине 1970-х годов.

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Старые фото были опубликованы на портале Pastvu. Можно посмотреть, как тогда выглядела одна из визиток столицы Украины.

"Цветение сирени в Ботаническом саду Гришка", – говорится в подписи к одной из фотографий.

На опубликованных фото можно не только увидеть, не только ботсад на снимках сделанных во второй половине 1970-х годов, но и левый берег Киева.

Следует добавить, что Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко НАН Украины был основан в 1935 году. Ботсад входит в природно-заповедный фонд Украины и является объектом комплексной охраны, относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства.

Напомним, в конце 1930-х годов большинства нынешних построек Майдана Незалежности в Киеве еще не существовало. В 1939 году неизвестный фотолюбитель сделал уникальный панорамный снимок этого места с очень редкого ракурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

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