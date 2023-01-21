В сети показали, как в Киеве в 1943 году затопило Предмостовую слободку в Гидропарке. Архивные фото

В Киеве, на месте нынешнего Гидропарка, до 1943 года существовала Предмостная слободка, где жили люди. В последний год своего существования этот поселок затопило во время паводка.

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Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какая была эта локация 80 лет назад.

"Уникальные фото Гидропарка в 1943 году. На них можно увидеть школу (первое фото), подтопленные улицы, дедушек с лодкой", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что нынешний Гидропарк находится на месте бывшей Предмостной слободки, разрушенной в 1943 году во время оккупации Киева. Парк был создан в 1965-1968 годах как водно-развлекательный комплекс с многочисленными пляжами, водными аттракционами, лодочными станциями.

Напомним, в 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

В 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время некоторые локации и здания сохранились до наших дней.

Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Как сообщал OBOZREVATEL, остров Труханов в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

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