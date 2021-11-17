В Киеве на Дарнице в середине 1960-х существовал кемпинг. Уникальные фото

В Киеве в районе современных станций метро "Черниговская" и "Дарница" в середине 1960-х годов существовал настоящий кемпинг. Желающие могли сюда приехать на авто и отдохнуть среди высоких деревьев.

Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Київ – Лівобережжя Київське" в социальной сети Facebook. Здесь можно было оставить и заправить свой автомобиль.

"Кемпинг в Дарнице. Фото из издания "Киев. Краткий путеводитель". Издательство политической литературы Украины,1967", – говорится в сообщении.

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В сообществе добавили, что снимки сопровождались описанием местности и удобств, которые ожидают туристов, если те захотят посетить это место

"Для автотуристов создан при въезде в Дарницу кемпинг. Он расположен недалеко от дороги посреди больших деревьев. В удобных палатках можно хорошо отдохнуть с дороги, в столовой вкусно пообедать. Конечно, здесь и осмотрят вашу машину, заправят ее", – обещали на страницах путеводителя.

На опубликованных фото можно увидеть, что раньше в этом местности росли высокие сосны, часть которых все еще можно найти в районе улицы Андрея Малышко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нынешнее здание Центрального железнодорожного вокзала в Киеве было построено на протяжении 1927-1932 годов. Фотографии того, как возводили здания, были опубликованы в сети.