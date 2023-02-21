В сети показали, как ''прятали'' в бетон русло реки Лыбидь в Киеве в 1970-х годах. Архивное фото

Столичная река Лыбидь упоминается в летописях Киевской Руси в 968 году. Сергей Пятериков с помощью фотоаппарата сохранил для нас процесс "заковки" реки в "бетонное русло", активно продолжавшийся в 1970-х годах.

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Уникальный снимок был опубликован на странице сообщества "Группа 1900-1999 года. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как это происходило около 50 лет назад.

"1970-е. Бетонный берег реки Лыбидь. Фото Сергея Пятерикова. Киев", – говорится в сообщении.

Лыбидь – река, правый приток Днепра на территории Киева. Длина составляет 17,1 км. Существует мнение, что река Лыбидь получила название от имени сестры легендарных основателей Киева – Кия, Щека и Хорива. Река Лыбидь упоминается в летописях под 968 годом, когда летописец отмечает, что "не беше лзѣ коня напоить на Лыбеди".

Почти все русло Лыбиди закреплено бетонным коробом, а на отдельных участках взято в закрытые коллекторы (под Воздухофлотским путепроводом и вдоль Саперно-Слободской улицы). Участок вдоль Саперно-Слободской улицы "спрятали" в коллекторе в конце 1980-х годов, когда прокладывали прямой путь на Южный мост через Днепр, открытый в 1990 году.

Напомним, в 1978 году на территории Выдубицкого монастыря в Киеве размещалась уменьшенная модель будущего монумента "Родина-мать". Скульптуру установили в частности для проведения испытаний в аэродинамической трубе, чтобы выяснить устойчивость ее конструкции.

Самое старое здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1960-х годах большая часть нынешнего Днепровского района Киева, в частности Радужный массив, не была застроена. На полях села Выгуровщина-Троещина местные жители пасли скот. Благодаря старым фото можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

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