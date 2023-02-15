В сети показали, как выглядела историческая местность Троещина в Киеве в 1960–70-е годы. Уникальные фото

В 1960-х годах большая часть нынешнего Днепровского района Киева, в частности Радужный массив, были не застроены. На полях села Выгуровщина-Троещина местные жители пасли скот.

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Уникальные снимки были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой была эта локация в те годы.

"1960-е. Вид с дома по бульвару Перова на село Троещину (скорее всего автор имел в виду село Выгуровщина. – Ред.). Через годы здесь сбудут целый микрорайон, но... это будет потом. Сейчас здесь изобилуют травы, пасутся коровы и теплый степной ветер носится среди симпатичных домиков", – говорится в сообщении.

Как отметили участники сообщества, фото, скорее всего, было сделано из дома на улице бульвар Перова, 25. Кроме того, киевляне поделились снимками паводка, в результате которого в 1970-м году эта местность белая полностью затоплена. А для того, чтобы жителям села Выгуровщина добраться до бульвара, даже задействовали небольшой паром.

Троещина – историческая местность Киева на левом берегу Днепра. Простирается вдоль Десенки (рукав Днепра) в сторону Десны, близ урочища Бобровня. Является продолжением Выгуровщины.

Напомним, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

Труханов остров в Киеве после Второй мировой войны стал популярным местом отдыха жителей столицы. В 1950-х годах, до строительства Паркового моста, добраться до него можно было только благодаря паромной переправе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 сентября 1941 года в результате взрывов, организованных сотрудниками НКВД, почти полностью был уничтожен Крещатик. В 1943 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок главной улицы столицы Украины, пострадавшей от варварских действий коммунистов.

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