В сети показали, как половодье 1979-го года превратило часть Подола в Венецию. Архивные фото

В 1979 году в Киеве произошло очередное наводнение, в результате которого часть города была подтоплена. Из-за подъема уровня воды в Днепре на Подоле улицы вблизи станции метро "Тараса Шевченко" превратились в каналы, среди которых, как в Венеции, стоят дома.

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Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть последствия стихии, бурлившей 44 года назад.

"Улица Оболонская на Подоле. 1979 год. Как видно из этих фото – наводнение вполне привычное явление, которое периодически случается и потом быстро проходит. И никакой мистики", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть последствия подъема воды. В частности, видно, что улица, которая находится недалеко от станции метро "Тараса Шевченко" буквально ушла под воду. А люди ходят по ней по колено в воде.

Напомним, в столице на Демеевке в XIX веке работал сахарорафинадный завод, который обеспечивал потребности города в сахаре. В 1874 году неизвестный фотолюбитель сделал снимок места этого производства, которое в наши дни известно как Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

В 1918 году на улицах Киева немецкими фотографами была сделана серия уникальных снимков. На них можно увидеть не только жизнь города, но даже украинскую бронированную технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, Контрактовая площадь в Киеве со времен Киевской Руси была известна как место торговли и проведения ярмарок. В 1920-х годах здесь собиралось так много продавцов и покупателей, что мешали работе трамваев.

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