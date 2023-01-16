В сети показали, как выглядел один из старейших переулков Киева в 1978 году до сноса жилой застройки. Фото

Десятинный переулок в Киеве является одним из древнейших столицы Украины. В 1978 году камера неизвестного фотолюбителя сохранила для нас вид жилой застройки до того, как она была разрушена в 1980-х годах.

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Уникальный снимок опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Можно увидеть, какой была эта локация 45 лет назад.

"Переулок Десятинный, 8, 6 и 4. Жилая застройка второй половины XIX в. Снесена в мае 1982 года. Фото: 1978 год", – говорится в сообщении.

Десятинный переулок – переулок в Шевченковском районе Киева, местность Старый Киев. Проходит от Владимирской улицы до конца застройки. Это один из старинных переулков Киева. Его название, так же как и одноименной улицы, происходит от находящейся рядом Десятинной церкви. С 19 августа 2020 года переулок стал пешеходным.

Напомним, Киевский фуникулер является одной из популярнейших туристических визиток столицы Украины. В 1959 году его нижняя станция выглядела совсем иначе, а чтобы попасть на перрон – нужно было пройти через жилой дом.

В 1880-х годах из колокольни Киево-Печерской лавры можно было увидеть еще не застроенную часть Печерска в Киеве. В частности, в районе нынешней Лаврской улицы. Чтобы увидеть уникальное фото, перейдите по ссылке.

В 1880-х годах была сделана серия фотографий Киева, благодаря чему мы можем увидеть, как выглядел город в те годы. Несмотря на время некоторые локации и здания сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Парковый мост в Киеве расположен в центре столицы и соединяет Городской сад и Крещатый парк. В 1927 году в продажу в столичные магазины поступила открытка с видом на путепровод, который еще известен под названием "Мост влюбленных".

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