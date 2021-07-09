В сети показали фото уникального трамвая, который в начале ХХ века ходил из Киева в пригород. Фото

В первой трети ХХ века в Киеве организовали уникальный трамвайный маршрут в пригород. Трамвай ходил из Киева аж в Бровары и делал остановки в замечательных местах киевского левобережья, которые ныне застроенные жилыми домами. Он работал с 1912 по 1941 год, а затем был упразднен.

Фото бензотрамвая направляющегося по мосту Евгении Бош в сторону Киева опубликовало сообщество "Клуб Коренного Киевлянина" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

По снимку видно, что мост имени Е.Бош окружали огромные зеленые массивы и очень мало застройки. Он сделан в 1930-е годы.

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Киев – первый город в Российской империи, где запустили электрический трамвай. Этот вид транспорта был всегда в почете. Отцы города на Днепре всегда заботились о его развитии. По крайней мере так и было вплоть до 1970-х годов. Затем для экологически чистого вида транспорта настали тяжелые времена, а затем полный упадок.

Но были и славные времена. В 1908 году инженер Валерий Тимченко подал прошение Министерство внутренних дел о разрешении обустройства конного ж/д пути между Броварыми, районами левобережья и Киевом. Уже через два года начались масштабные строительные работы. Правда, тогда решили использовать трамваи не на конной тяге, а бензомоторные.

Изначально бенззотрамваи (их приобрели за границей – Ред.) курсировали от Предмостной слободки до Дарницы, затем их маршрут продлили к церкви Рождества Христова на Почтовой площади. К концу 1913 года от Почтовой площади можно было доехать уже прямо в Бровары. Ежедневно маршрутом пользовалось 12 тысяч человек. Ходили также и грузовые составы.

Трамвай проезжал замечательные киевские мосты – Цепной и Русановский, которые позже будут полностью уничтожены. А какие виды наблюдали пассажиры –Днепр, леса, луга. Истинное удовольствие!

Длина маршрута до 1920 года составляла 18, 5 километров. Прямая дорога составляла около двух часов, а то и больше. После разрушения Цепного моста, бензомоторный трамвай не работал 5 лет. Затем его восстановили. В те годы заработало три линии, а депо переименовали в честь большевика Фрунзе.

В 1920-е и начале 30-х линии трамвая начали обновлять. Уже в 1934 году из Киева в Бровары можно было доехать по полностью электрифицированной линии.

В 1941 году все линии принадлежавшие трамвайному депо имени Фрунзе были разрушены и 12 лет сообщение этим видом транспорта между левым и правом берегом столицы было прекращено. Его возобновили в 1953 году по новому мосту Патона.

Но в 2000-х годах рельсы с моста убрали и с той поры в Киеве абсолютно две независимые трамвайные системы – правобережная и левобережная.

Кто знает, может когда-то исконно киевский вид общественного транспорта возродиться и на все улицы города вернется трамвай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве запустят скоростной трамвай до Дворца спорта. Он будет делать остановку возле вокзального комплекса "Киев-Пасажирский".