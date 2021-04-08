В сети показали фото уникального кладбища ретро-автомобилей в Киеве

Василий Михальчук Жизнь столицы 06:00, 8.04.2021

В Киеве нашли интересное кладбище для старых автомобилей. Оно располагается на берегу реки Дарница, недалеко от ТЭЦ-4.

Снимки интересной локации опубликовали на портале "Киев - Левобережье Киевское".

Машин на уникальной локации немного, но зато какие! Здесь и желтенькая советская "Волга", которая много лет назад работала в столичной службе такси и внедорожник "УАЗ", а также несколько иномарок 1990-х годов.

Состояние автомобилей ужасное
Facebook Киев - Левобережье Киевское

Состояние автомобилей ужасное – от некоторых остались лишь кузова, а вот "Волга" сохранилась неплохо. Ее даже можно восстановить.

"Волга" раньше работала в столичном такси
Facebook Киев - Левобережье Киевское

Возле машин также валяются остатки старых труб и куча строительного мусора. В комментариях под публикацией пользователь соцсетей стали писать, что теперь вандалы могут разграбить старые авто.

Кто организовал свалку старых машин неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото уникального поселка "Водогон" на окраине Киева, в котором сохранилась атмосфера середины ХХ века.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Литва попросит у НАТО предоставить Украине ПДЧ, – глава МИД

Задержанный на взятке брат судьи Вовка оказался замглавы Службы внешней разведки

Украинка ответила хейтерам на обвинения в голой фотосессии в Дубае

ВСУ показали кадры уничтожения поста наемников "ДНР". Видео

В Дубае за голую фотосессию арестовали 12 украинок. Рассказываем, кто они