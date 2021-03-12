В сети показали фото 'тайного' поселка на окраине Киева

В Киеве до сих пор существует место о существовании которого мало кто догадывается. Поселок Днепровской водопроводной станции (ДВС), или как его прозвали в народе "Водогон", расположен посреди леса в Оболонском районе Киева.

Фото поселка показал портал 44.

OBOZREVATEL рассказывает об истории этой малоизвестной локации в окрестностях Киева.

Несмотря на то, что поселок является частью столицы, сюда можно доехать только одним коммунальным автобусом №41, идущим от станции метро "Героев Днепра" прямо в ДВС. Если не успели на автобус, то вам придется добираться на авто или такси.

Расположенный посреди большого соснового леса, поселок является привлекательным для инвесторов. Недавно там даже возвели жилой комплекс.

"Водогон" учредили 1939 вместе с пуском Днепровской водопроводной станции. В последующие два десятилетия этот микрорайон успешно развивался. Здесь можно почувствовать дух города 1930-60-х годов XX века – старые домики, магазинчики и лес. Ценителям архитектуры понравятся местные "сталинки".

Главная улица поселка – Днепроводская, к ней идут еще четыре улочки – вот и весь "Водогон"! Райский уголок для любителей жить среди природы. Привлекательность этого места еще и в том, что оно находится по дороге на древний город Вышгород, где есть Киевское водохранилище и невероятные панорамы древних валов и склонов города.

На самой ДВС с 2019 года начали работы по реконструкции станции с использованием технологии обеззараживания диоксидом хлора. Это современный и более экологически безопасный реагент, который имеет высокие обеззараживающие свойства и улучшает вкус и запах воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во время строительства станции Оболонско-Теремковской линии метро "Демеевская" в январе 2006 года произошло ЧП, в результате которого обвалилась опорная стена и упал кран.