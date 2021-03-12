В сети показали фото "тайного" поселка на окраине Киева

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
3,0 т.
В сети показали фото 'тайного' поселка на окраине Киева

В Киеве до сих пор существует место о существовании которого мало кто догадывается. Поселок Днепровской водопроводной станции (ДВС), или как его прозвали в народе "Водогон", расположен посреди леса в Оболонском районе Киева.

Фото поселка показал портал 44.

OBOZREVATEL рассказывает об истории этой малоизвестной локации в окрестностях Киева.

Несмотря на то, что поселок является частью столицы, сюда можно доехать только одним коммунальным автобусом №41, идущим от станции метро "Героев Днепра" прямо в ДВС. Если не успели на автобус, то вам придется добираться на авто или такси.

Расположенный посреди большого соснового леса, поселок является привлекательным для инвесторов. Недавно там даже возвели жилой комплекс.

В "Водогоне" даже есть новостройки

"Водогон" учредили 1939 вместе с пуском Днепровской водопроводной станции. В последующие два десятилетия этот микрорайон успешно развивался. Здесь можно почувствовать дух города 1930-60-х годов XX века – старые домики, магазинчики и лес. Ценителям архитектуры понравятся местные "сталинки".

В поселке много "сталинок"

Главная улица поселка – Днепроводская, к ней идут еще четыре улочки – вот и весь "Водогон"! Райский уголок для любителей жить среди природы. Привлекательность этого места еще и в том, что оно находится по дороге на древний город Вышгород, где есть Киевское водохранилище и невероятные панорамы древних валов и склонов города.

На самой ДВС с 2019 года начали работы по реконструкции станции с использованием технологии обеззараживания диоксидом хлора. Это современный и более экологически безопасный реагент, который имеет высокие обеззараживающие свойства и улучшает вкус и запах воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во время строительства станции Оболонско-Теремковской линии метро "Демеевская" в январе 2006 года произошло ЧП, в результате которого обвалилась опорная стена и упал кран.

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