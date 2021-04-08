У мережі показали фото унікального кладовища ретро-автомобілів у Києві

У Києві знайшли цікаве кладовище для старих автомобілів. Воно розташовується на березі річки Дарниця, недалеко від ТЕЦ-4.

Знімки цікавою локації опублікували на порталі "Київ - Лівобережжя Київське".

Машин на унікальній локації трохи, але зате які! Тут і жовтенька радянська "Волга", яка багато років тому працювала в столичній службі таксі та позашляховик "УАЗ", а також кілька іномарок 1990-х років.

Стан автомобілів жахливе Facebook Київ - Лівобережжя Київське

Стан автомобілів жахливий – від деяких залишилися лише кузови, а ось "Волга" збереглася непогано. Її навіть можна відновити.

"Волга" раніше працювала в столичному таксі Facebook Київ - Лівобережжя Київське

Біля машин також валяються залишки старих труб і купа будівельного сміття. У коментарях під публікацією користувач соцмереж стали писати, що тепер вандали можуть розграбувати старі авто.

Хто організував звалище старих машин невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото унікального селища "Водогін" на околиці Києва, в якому збереглася атмосфера середини XX століття.