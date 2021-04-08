В сети показали фото уникального кладбища ретро-автомобилей в Киеве

В Киеве нашли интересное кладбище для старых автомобилей. Оно располагается на берегу реки Дарница, недалеко от ТЭЦ-4.

Снимки интересной локации опубликовали на портале "Киев - Левобережье Киевское".

Машин на уникальной локации немного, но зато какие! Здесь и желтенькая советская "Волга", которая много лет назад работала в столичной службе такси и внедорожник "УАЗ", а также несколько иномарок 1990-х годов.

Состояние автомобилей ужасное – от некоторых остались лишь кузова, а вот "Волга" сохранилась неплохо. Ее даже можно восстановить.

Возле машин также валяются остатки старых труб и куча строительного мусора. В комментариях под публикацией пользователь соцсетей стали писать, что теперь вандалы могут разграбить старые авто.

Кто организовал свалку старых машин неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фото уникального поселка "Водогон" на окраине Киева, в котором сохранилась атмосфера середины ХХ века.