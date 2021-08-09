В правительственном квартале Киева место под парковку заняли с помощью цепи. Фото

В правительственном квартале Киева местный житель оригинальным образом "защитил" парковочное место. Неизвестный киевлянин протянул цепь между деревом и рекламной конструкцией и пристегнул ее замком.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. "Парковка" расположена на улице Институтской, 22.

По словам сотрудников местных магазинов, цепь на этом месте появилась около 7 дней назад, и она мешает при разгрузке товаров. Кто ее установил – не известно.

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Как сообщили нам в пресс-службе Инспекции по парковке КГГА установка этого заграждения является незаконной и подлежит демонтажу.

"Эта цепь незаконна – в таких случаях граждане вызывают полицию или обращаются по телефону на горячую линию 1551. Если действительно нужен демонтаж – мы это сделаем. В любом случае установка цепи нарушает нормы закона", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в Дарницком районе Киева работники дорожной службы положили асфальт вокруг автомобиля, припаркованного возле двора, где проводился ремонт. Курьезный случай произошел возле проспекта Николая Бажана, 26.

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