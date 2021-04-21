В Киеве автомобиль "героя парковки" забросали мусором. Видео

В Днепровском районе Киева местные жители своеобразно наказали" водителя Peugeot, который своей машиной заблокировал движение на улице.

Как сообщает Киев оперативный, событие произошло в столичном микрорайоне Русановка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Русановке "от души" наказали героя парковки. Автовладелец перекрыл своим автомобилем дорогу и пошел, за что и был наказан", – говорится в сообщении.

На опубликованном ролике можно увидеть, что жители забросали мусором крышу Peugeot, и, возможно, камнем разбили стекло авто.

Отметим, 31 марта, Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине. В частности, запретили размещать их на тротуарах:

Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать, заплатил ли водитель за парковку.

Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека. При оплате нужно будет указывать не только время, но и номер авто – чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начали тестировать автоматическую систему фиксации нарушения правил парковки.