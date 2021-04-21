В Киеве автомобиль "героя парковки" забросали мусором. Видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Событие произошло на столичной Русановке

В Днепровском районе Киева местные жители своеобразно наказали" водителя Peugeot, который своей машиной заблокировал движение на улице.

Как сообщает Киев оперативный, событие произошло в столичном микрорайоне Русановка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Русановке "от души" наказали героя парковки. Автовладелец перекрыл своим автомобилем дорогу и пошел, за что и был наказан", – говорится в сообщении.

На опубликованном ролике можно увидеть, что жители забросали мусором крышу Peugeot, и, возможно, камнем разбили стекло авто.

Автомобиль "героя парковки" забросали мусором.

Отметим, 31 марта, Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине. В частности, запретили размещать их на тротуарах:

  • Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать, заплатил ли водитель за парковку.

  • Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека. При оплате нужно будет указывать не только время, но и номер авто – чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начали тестировать автоматическую систему фиксации нарушения правил парковки.

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