В Киеве автомобиль "героя парковки" забросали мусором. Видео
В Днепровском районе Киева местные жители своеобразно наказали" водителя Peugeot, который своей машиной заблокировал движение на улице.
Как сообщает Киев оперативный, событие произошло в столичном микрорайоне Русановка (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"На Русановке "от души" наказали героя парковки. Автовладелец перекрыл своим автомобилем дорогу и пошел, за что и был наказан", – говорится в сообщении.
На опубликованном ролике можно увидеть, что жители забросали мусором крышу Peugeot, и, возможно, камнем разбили стекло авто.
Отметим, 31 марта, Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине. В частности, запретили размещать их на тротуарах:
Вводится понятие системы контроля отплаты услуг. Речь идет об установке ПО, которое позволит в режиме реального времени отслеживать, заплатил ли водитель за парковку.
Должен быть предусмотрен расчет за парковку банковской картой с обязательной выдачей чека. При оплате нужно будет указывать не только время, но и номер авто – чтобы избежать схем, когда водители просто передают друг другу талоны.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве начали тестировать автоматическую систему фиксации нарушения правил парковки.