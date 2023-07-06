В одном из корпусов Киево-Печерской лавры обнаружили портреты российских императоров. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре специальная комиссия продолжает работы по осмотру и опечатыванию помещений Национального заповедника. В одном из корпусов были найдены портреты российского императора Николая II и его супруги Алисы Гессенской.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Специалисты снова зафиксировали факты игнорирования санитарных и противопожарных норм (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Лавра в пользование УПЦ МП – это портреты российских императоров (на фото – императора Николая II и его жены Алисы Гессенской. – Ред.), которые, наверное, "охраняли" монастырь. Все это уже не удивляет", – написал Ткаченко.

Министр добавил, что комиссия заповедника сегодня зашла на территорию Нижней лавры, провела осмотр и опечатку трех помещений: 70 (Резиденция митрополита Онуфрия), 69, 71. Специалистами было зафиксировано полное игнорирование санитарных и противопожарных норм.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла специальная комиссия Министерства культуры Украины. Ее представители собирались опечатывать несколько корпусов заповедника, но им в этом начали препятствовать верующие и монахи УПЦ МП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!