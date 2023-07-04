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В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
2,1 т.
Верующие и монахи УПЦ МП мешают работе комиссии Минкульта

В Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла специальная комиссия Министерства культуры Украины. Ее представители собирались опечатывать несколько корпусов Заповедника, но им в этом начали препятствовать верующие и монахи УПЦ МП.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На месте происшествия находятся правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, утром на территории Киево-Печерской лавры прибыли представители специальной комиссии Минкульта, чтобы опечатать несколько зданий на территории нижней Лавры. Их монастырь УПЦ МП использовал для ведения экономической деятельности.

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео

Но члены комиссии не смогли исполнить свои обязанности из-за того, что двери корпусов заблокировали верующие и монахи московского патриархата и не пропускают никого. Представители Министерства культуры пытались перейти и опечатать другое здание, но и там им стали мешать. На месте происшествия за правопорядком следят полицейские

В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео
В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео

Позже комиссия Минкульта и Национального заповедника обратилась с заявлением в полицию из-за препятствования в доступе к зданиям Лавры.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Монахи УПЦ МП должны покинуть территорию Лавры до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

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