В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия Минкульта: ее работу заблокировали монахи и верующие УПЦ МП. Фото и видео

В Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла специальная комиссия Министерства культуры Украины. Ее представители собирались опечатывать несколько корпусов Заповедника, но им в этом начали препятствовать верующие и монахи УПЦ МП.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На месте происшествия находятся правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, утром на территории Киево-Печерской лавры прибыли представители специальной комиссии Минкульта, чтобы опечатать несколько зданий на территории нижней Лавры. Их монастырь УПЦ МП использовал для ведения экономической деятельности.

Но члены комиссии не смогли исполнить свои обязанности из-за того, что двери корпусов заблокировали верующие и монахи московского патриархата и не пропускают никого. Представители Министерства культуры пытались перейти и опечатать другое здание, но и там им стали мешать. На месте происшествия за правопорядком следят полицейские

Позже комиссия Минкульта и Национального заповедника обратилась с заявлением в полицию из-за препятствования в доступе к зданиям Лавры.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Монахи УПЦ МП должны покинуть территорию Лавры до 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

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