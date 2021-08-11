В небе над Киевом заметили боевую авиацию: что произошло. Видео

В Киеве в среду, 11 августа, жители правого берега столицы заметили в небе боевую авиацию. Полеты проходили в рамках репетиции к параду, посвященному 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщил ТСН. Самолеты увидели жители Соломенки, Академгородка и Борщаговки (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Киевляне рассказали, что звуки полета были такими сильными, что напугали детей и домашних животных.

"У меня с балкона кот с собакой наперегонки бежали, а голуби разлетелись в разные стороны", – написала жительница Святошинского района.

Отмечается, что все полеты проходят в рамках подготовки к параду, который пройдет 24 августа на Майдане Незалежности.

Видео дня

"К 30-летию Независимости в небо поднимутся семь истребителей МиГ-29. Также можно будет увидеть самолет "Мрія", который будет страховать Ан-124 "Руслан", – уточнило издание.

Напомним, ко Дню Независимости, 24 августа будет проведено торжественное заседание Верховной Рады. Также пройдет парад войск на Крещатике и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18, 20 и 22 августа запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости. Из-за проведения этих мероприятий правоохранители будут ограничивать движение на ряде улиц в столице.