В Киеве во время репетиции парада ко Дню Независимости ограничат движение: перечень улиц

В Киеве 18, 20 и 22 августа запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости. Из-за проведения этих мероприятий правоохранители будут ограничивать движение на ряде улиц в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Ограничения коснуться нескольких районов столицы.

В частности, 18, 20 и 22 августа:

с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. До ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.). Кроме того, на Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

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В КГГА добавили, что детальный перечень улиц, которые будут перекрыты или где ограничат движения транспорта во время репетиции парада и мероприятий к Дню Независимости опубликуют дополнительно.

"Также отдельно будет сообщено об изменениях движения общественного транспорта в столице. Кроме того, во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове", – резюмировали в пресс-службе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 7 августа по 26 сентября на проспекте Героев Сталинграда частично ограничат движение для автотранспорта. Рабочие проведут ремонт дорожного покрытия.