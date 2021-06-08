С парадом, авиацией и салютом: как встретят 30-летие Независимости в Киеве

К 30-той годовщине Независимости в Киеве проведут военный парад с участием авиации. Кабинет министров уже утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага и 30-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщили в информационном агентстве "Интерфакс-Украина". Кроме парада, в Киеве также покажут образцы современной военной техники и вооружения.

Ко, Дню государственного флага, который отмечается 23 августа, предусмотрено проведение церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины с участием президента, руководителей органов государственной власти в Киеве и в населенных пунктах, где реализован проект "Самый большой государственный флаг Украины", а также в дипломатических учреждениях за рубежом.

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Кроме того, 23 августа состоится учредительный саммит Крымской платформы, а также пройдет первый форум социально-гуманитарного направления "Саммит первых леди и джентльменов" на территории Национального заповедника "София Киевская".

Ко Дню Независимости, 24 августа предусмотрено проведение: торжественного заседания Верховной Рады, торжественного концерта и парада войск на Крещатике и Майдане Независимости (с пролетом авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров), артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Также в Киеве на Михайловской площади и Владимирском проезде покажут современные образцы вооружения и обороны.

Кроме того, будет организовано торжественное прохождение катеров и пролет авиации й, воздушный и морской показ вооружения и военной техники на реке Днепр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ко Дню Независимости Украины появится гигантская клумба. Ее начали создавать коммунальщики на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная".