В Минкульте показали, как будет выглядеть щит монумента "Родина-мать" с гербом Украины. Видео

В Киеве 13 июля презентуют масштабный проект Минкультуры Украины, который имеет целью замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать". Вместо советской символики там будет установлен герб Украины.

Видео дня

Соответствующий ролик в своем Telegram-канале опубликовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. В столице продолжается процесс декоммунизации (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы долго ждали этого, проделали огромную работу и завтра готовы поделиться новостями и всеми деталями. 13 июля в 13:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне состоится брифинг, посвященный реализации масштабного проекта МКИП – "Тризуб Батьківщини", цель которого замена герба СССР на щите монумента "Родина-мать" на герб Украины", – написал Ткаченко.

Кроме того, министр опубликовал небольшой видеоролик, в конце которого можно увидеть, как будет выглядеть щит в монументе после декоммунизации и установки герба Украины – трезубца.

Напомним, в Минкульте анонсировали демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, демонтаж и замена советского герба на щите монумента "Родина-мать" в Киеве обойдется примерно в 36 млн грн. Еще 2,5 млн грн – это стоимость изготовления необходимой документации на проведение работ.

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