Замена советского герба на монументе "Родина-мать": какая стоимость и сколько будут продолжаться работы

Демонтаж и замена советского герба на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве обойдется примерно в 36 млн грн. Еще 2,5 млн грн – это стоимость изготовления необходимой документации на выполнение работ.

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Об этом рассказал доктор технических наук Александр Шимановский, передает издание Фокус. Все работы будут продолжаться около трех месяцев.

Так, по его словам, строительные и монтажные работы символики на щите монумента "Батькивщина-мать" в общей сложности будут стоить примерно 36 млн грн.

Как рассказал заместитель гендиректора по изготовлению и монтажу металлоконструкций института имени Шимановского Николай Черномыз, для этого нужен специальный кран, который сейчас находится в голове статуи. Благодаря ему снимать щит не нужно, но техника должна быть отремонтирована.

"Чтобы выполнить работы по замене символики, предварительно нужно отремонтировать (собственно – достроить) сам кран. Министерство культуры уже заключило договор с институтом по изготовлению проектной документации на ремонт устройства", – отметили журналисты.

Стоимость изготовления проектной документации на ремонт крана и замену национальной символики на щите монумента "Родина-мать" составляет 2,5 млн. грн.

Если весь процесс пройдет нормально и осенью кран будет готов, то демонтаж советского герба и установление украинской национальной символики начнется в конце весны – начале лета следующего года. В холодные сезоны проведение таких работ невозможно – на высоте 92 метра это просто небезопасно. Для этого нужна теплая погода без ветра.

При идеальном сценарии декоммунизация "Батькивщины-матери" должна завершиться ко Дню Независимости 2024 года.

"Они (Минкульт. – Ред.) хотели все поменять уже к 24 августа этого года, но никакие документы еще не утверждены", – резюмировал Черномыз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минкульте анонсировали демонтаж герба СССР на монументе "Батькивщина-мать" в Киеве.

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