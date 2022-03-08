В метрополитене Киева рассказали, как будут работать 8 марта

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Киеве во вторник, 8 марта, метрополитен продолжает работать в режиме перевозок. При этом подземные станции используются как укрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Примерный интервал движения поездов составит 40 минут.

Так, перевозки пассажиров осуществляются следующим образом:

Движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет".

По синей линии поезда курсируют от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия работает от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

Видео дня

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

"Примерный интервал движения 40 минут. Обращаем внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости. Важно! Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие", – резюмировали в метро.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!