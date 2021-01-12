В метро Киева назвали самую популярную станцию за год

В 2020 году станция красной ветки киевского метрополитена "Академгородок" стала самой посещаемой среди пассажиров.

Как рассказал заместитель главы КГГА Александр Густелев, ее услугами воспользовались 12,5 миллионов человек.

На синей ветке метро самой посещаемой стала "Минская" – 9,3 миллиона пассажиров, а на зеленой – "Лукьяновская", на которой побывало 7,8 миллионов человек.

Меньше всего пассажиров воспользовались услугами метрополитена на станции "Днепр" – 555 тысяч человек.

Чиновник уточнил, что всего в прошлом году предприятие перевезло около 279,5 миллионов человек, это на 56% меньше, чем в 2019 году

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что некоторые станции метро в Киеве могут ограничивать вход для пассажиров во избежание большого скопления людей во время действия локдауна в Украине с 8 по 24 января.