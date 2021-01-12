У метро Києва назвали найпопулярнішу станцію за рік

У 2020 році станція червоної гілки київського метрополітену "Академмістечко" стала найбільш відвідуваною серед пасажирів.

Як розповів заступник голови КМДА Олександр Густєлєв, її послугами скористалися 12,5 мільйона осіб.

На синій гілці метро найбільш відвідуваною станцією стала "Мінська" – 9,3 мільйона пасажирів, а на зеленій гілці – "Лук'янівська", на якій побувало 7,8 мільйона осіб.

Найменше пасажирів скористалися послугами метрополітену на станції "Дніпро" – 555 тисяч осіб.

Чиновник уточнив, що всього минулого року підприємство перевезло близько 279,5 мільйонів осіб, це на 56% менше, ніж 2019 року

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що деякі станції метро в Києві можуть обмежувати вхід для пасажирів, щоб уникнути великого скупчення людей під час дії локдауну в Україні з 8 до 24 січня.